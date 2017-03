Steve Vai regresa a Chile en junio

Jueves, 23 de Marzo de 2017 | 9:00 am | No hay comentarios

Esto no para: se siguen sumando conciertos a la cartelera de este primer semestre en nuestro país. Ahora corresponde el turno de un viejo conocido, Steve Vai, quien regresa a Chile para presentarse el próximo 9 de junio en el Teatro Cariola.

El virtuoso guitarrista norteamericano aterriza en suelos nacionales para celebrar el aniversario número 25 del que probablemente sea el disco más importante de toda su carrera, “Passion And Warfare” (1990), trabajo que incluye su tema más conocido y representativo de su sensibilidad con las cuerdas: “For The Love Of God“.

Las entradas para el show estarán disponibles a partir del lunes 27 de marzo mediante sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías del teatro. Valores, aquí:

Primeras filas: $55.000

Diamante: $45.000

Golden: $35.000

Platea: $29.000

Palco: $55.000