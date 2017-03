Spoon tocó “Can I Sit Next To You” en Jimmy Kimmel Live!

Martes, 14 de Marzo de 2017 | 12:50 pm | No hay comentarios

A principios de este año, Spoon reveló los detalles de lo que será su noveno álbum, “Hot Thoughts“, el que será lanzado finalmente este viernes. Si la semana pasada te mostramos la presentación de Spoon en el show Jimmy Kimmel Live!, ahora traemos un nuevo video, esta vez presentando la canción “Can I Sit Next To You“.

Mira a continuación a Spoon interpretando este nuevo adelanto de “Hot Thoughts”: