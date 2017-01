Spoon da a conocer los detalles de su nuevo disco, “Hot Thoughts”

Martes, 17 de enero de 2017 | 9:47 am | No hay comentarios

A mediados de diciembre pasado, Spoon publicaba una nueva canción -“I Ain’t The One“- sin anunciar si es que la misma sería parte de un próximo disco de estudio. Ahora bien, esa interrogante acaba de quedar resuelta porque los norteamericanos confirmaron la salida de un nuevo álbum.

“Hot Thoughts” será el nombre del sucesor de “They Want My Soul” (2014), el que se transformará en la novena producción larga del grupo formado en 1993. El registro tendrá su lanzamiento el próximo 17 de marzo y su portada y tracklist también fueron reveladas. Puedes revisarlas a continuación:

Tracklist “Hot Thoughts”:

Hot Thoughts WhisperI’lllistentohearit Do I Have to Talk You Into It First Caress Pink Up Can I Sit Next to You I Ain’t the One Tear It Down Shotgun Us