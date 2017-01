Soundgarden anuncia reedición de “Ultramega OK” y publica nueva versión de “Beyond The Wheel”

Miércoles, 18 de enero de 2017 | 3:29 pm | No hay comentarios

Durante la temporada 2016, Soundgarden reeditó tres de los seis discos de estudio que forman su catálogo – “Louther Than Love” (1989), “Badmotorfinger” (1991), y “Down On The Upside” (1996)-. Ahora, la banda norteamericana publicará una nueva versión del primer larga duración de su carrera, “Ultramega OK” (1988).

La remezcla del álbum es una que se estaba planeando desde hace largo tiempo, luego de que la grabación original del registro en 1988, junto al productor, Drew Canulette, no dejara satisfechos a los integrantes del grupo, siempre encabezados por Chris Cornell.

Después de que prontamente comenzaran a trabajar en el segundo LP de su historia, el mencionado “Louther Than Love” (1989), los de Seattle no pudieron “corregir” el sonido de “Ultramega OK”, cuando aquel todavía llevaba poco tiempo circulando.

Te invitamos a escuchar el primer adelanto de la producción, una nueva toma de “Beyond The Wheel“, además de su tracklist y portada:

Tracklist reedición “Ultramega OK”:

Flower All Your Lies 665 Beyond The Wheel 667 Mood For Trouble Circle Of Power He Didn’t Smokestack Lightning Nazi Driver Head Injury Incessant Mace One Minute Of Silence Head Injury (Early Version) Beyond The Wheel (Early Version) Incessant Mace (Short) [Early Version] He Didn’t (Early Version) All Your Lies (Early Version) Incessant Mace (Long) [Early Version]