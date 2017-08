Sons Of Apollo publica su primera canción: “Signs Of The Time”

Hace poco más de una semana, te contábamos que el nuevo y super proyecto encabezado por Mike Portnoy, Sons Of Apollo, que además tiene en su alineación a Ron “Bumblefoot” Thal (ex Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth), Derek Sherinian (ex Dream Theater) y Jeff Scott Soto (ex Journey, ex Yngwie Malmsteen’s Rising Force), va a publicar su primer larga duración.

El nombre del trabajo será “Psychotic Symphony“, tendrá su lanzamiento el próximo 20 de octubre, y de aquel se había publicado sólo un teaser hasta ahora. Sin embargo, hoy día la banda compartió el primer single del registro y el primero de su historia, “Signs Of The Time“, uno que puedes escuchar a continuación: