Slayer, Rob Zombie, Ghost y otras bandas anuncian visitas a Sudamérica

Viernes, 16 de diciembre de 2016 | 3:32 pm | No hay comentarios

¡Alerta de nuevos conciertos en Sudamérica! Esto, porque desde el Maximus Festival -evento que en mayo próximo tendrá su segunda edición en Brasil y Argentina- confirmaron la asistencia de Slayer, Rob Zombie, Ghost, Pennywise y Red Fang, nombres que se suman a los ya anunciados Linkin Park, Prophets of Rage, Rise Against y Five Finger Death Punch.

De todas estas bandas, la única que tiene en su horizonte a Chile es Prophets Of Rage, por lo que existe la gran posibilidad de que en los próximos días se informe sobre nuevos espectáculos en nuestro país.