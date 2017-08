Sinead O’Connor publica un video confesando ser una persona suicida

Martes, 8 de Agosto de 2017 | 1:22 pm | No hay comentarios

La triste realidad en la que Sinead O’Connor se encuentra sumergida desde hace largo tiempo hizo que la cantante realizara un nuevo llamado de auxilio. A través de Facebook, la compositora irlandesa publicó un video en el que habla de su enfermedad mental (un trastorno bipolar que ha marcado prácticamente toda su vida) y las condiciones en las que hoy día se mantiene.

Viviendo en un motel de Nueva Jersey con las solas visitas de su psiquiatra, la autora confiesa: “Estoy completamente sola, no hay nadie en mi vida excepto mi doctor, mi psiquiatra, el hombre más dulce del mundo que me considera su heroína. Es casi lo único que me mantiene con vida en este momento. El hecho de que sea su jodida heroína. Lo que es algo patético“.

En todo el video a O’Connor se la ve muy angustiada y desesperada, rompiendo en llanto en gran parte del clip: “Las enfermedades mentales son un poco como las drogas. No les importa una mierda quién eres” relata la música europea, agregando: “Lo mismo el estigma, que sabes que es lo peor, y que no le importa una mierda quién eres. Toda la gente que supuestamente debería amarte y cuidarte te trata como una mierda“.

O’Connor envía un mensaje a sus hijos en el video (con quienes ha llevado una tensa relación a través de los años), preguntándoles si es justo que ella viva actualmente en un motel.

La cantante de 50 años continúa: “No me mantengo con vida por mí. Si fuera por eso, ya habría ido a juntarme con mi madre. He caminado en esta tierra sola por dos años como castigo por estar arruinada mentalmente, y estando enojada porque nadie se hacía cargo de mí, especialmente por ser una persona suicida“.

O’Connor conoce a fondo la complejidad de los trastornos mentales y se da ánimo por toda la gente que atraviesa por esa condición: “Sé que soy sólo una entre millones y eso es lo único que me mantiene en marcha” concluyendo: “Espero que este video sea útil en algún punto“.

Recordemos que no es la primera vez que la artista irlandesa ha dejado entrever su inestabilidad emocional. En 1999, tuvo un intento de suicidio. En 2015, publicó una nota contra su familia para luego tomar una sobredosis de medicamentos. Y sólo el año pasado se reportó que la compositora estaba desaparecida, temiéndose por su vida.

El clip con el sentido relato de Sinead O’Connor dura doce minutos y medio, y lo puedes revisar a continuación: