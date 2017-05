Silverstein anuncia nuevo disco y estrena canción: “Retrograde”

Muchas de las novedades de la semana pasada quedaron relegadas ante la inesperada y triste muerte de Chris Cornell, ocurrida en la madrugada del jueves 18 de mayo. Sin embargo, y como siempre, muchas cosas pasaron en el universo de la música.

Una de estas noticias estuvo protagonizada por los canadienses de Silverstein, quienes anunciaron un nuevo disco de estudio para el próximo 14 de julio. Aquel se llamará “Dead Reflection“, y su portada y lista de canciones ya fueron reveladas. Además de esto, también se estrenó el primer single de la producción, “Retrograde“. Revisa todo este material más abajo.

Recordemos que Silverstein llegará a Chile para presentarse el próximo martes 30 de mayo en el Domo San Diego junto a The Word Alive y For The Fallen Dreams.

Track listing “Dead Reflection”:

Last Looks Retrograde Lost Positives Ghost Aquamarine Mirror Box Demons The Afterglow Cut and Run Secret’s Safe Whiplash Wake Up