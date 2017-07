Seu Jorge se suma al Festival Fauna Primavera con su tributo a David Bowie

El próximo lunes se revelará el cartel completo de la edición 2017 del festival Fauna Primavera, sin embargo, hoy día se adelantó uno de los nombres que acompañarán a los hasta ahora confirmados Phoenix y Neon Indian (Melody’s Echo Chamber también sería parte del evento, pero un grave accidente la obligó a cancelar su presentación en el mismo).

Se trata del brasileño Seu Jorge, quien llegará a Chile con su espectáculo The Life Aquatic, tributo a David Bowie. Este proyecto tiene tiene su origen en la participación del músico en la película de Wes Anderson, “The Life Aquatic With Steve Zissou” (2004), donde, además de aparecer como actor, también se encarga de los arreglos musicales en la cinta, los que incluyen versiones de temas clásicos del fallecido artista británico.

La séptima versión del festival Fauna Primavera tendrá lugar el próximo 11 de noviembre en el Espacio Broadway. Las entradas siguen a la venta mediante sistema Puntoticket con los siguientes precios:

Preventa General (primeras 2.000 entradas): $38.000



Preventa Vip (primeras 500 entradas): $60.000