Serj Tankian se une a orquesta sinfónica de Game Of Thrones para cantar “The Rains Of Castamere”

Viernes, 24 de Marzo de 2017 | 3:40 pm | No hay comentarios

Luego de tres años de preparativos y desarrollo creativo, el pasado 20 de febrero Game Of Thrones Live Concert Experience comenzó un tour por Estados Unidos y Canadá que se extenderá hasta el próximo 2 de abril.

El proyecto consiste en la interpretación del soundtrack completo de la popular serie de HBO -desde la primera hasta la sexta temporada (actual) -a cargo de una orquesta sinfónica. Junto a esto, la puesta en escena es una enorme al recrearse el universo ficticio completo de la novela “Canción De Hielo Y Fuego” (saga literaria desde la que se adapta Game Of Thrones), mediante videos, teatro, luces y más.

Bajo este contexto fue que en la presentación de ayer, 23 de marzo, Serj Tankian se unió por sorpresa al show. El vocalista de System Of A Down subió al escenario de El Foro de Los Angeles para entonar una de las canciones más famosas de la serie, “The Rains Of Castamere“.

Te dejamos con el gran momento a continuación: