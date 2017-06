Serj Tankian se une a miembros de Prophets Of Rage para homenajear a Chris Cornell con “Like A Stone”

Durante el concierto que Prophets Of Rage ofrecía en la última jornada del festival Rock Am Ring 2017 (anoche), la banda tuvo un invitado muy especial a su show: Serj Tankian, quien también estaba participando en el evento junto a System Of A Down.

La ocasión se dio en el marco de un homenaje a Chris Cornell, tristemente fallecido hace poco más de dos semanas. Tankian, quien había trabajado con el cantante de Soundgarden en el soundtrack de la película “The Promise” (2016), se unió a Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk para tocar el que quizás es el tema más emblemático de Audioslave: “Like A Stone“.

Puedes ver un registro del momento a continuación: