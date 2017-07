Se confirma edición 2017 del Paganfest con Ensiferum y Alestorm como cabezas de cartel

Jueves, 27 de Julio de 2017

Emulando el formato utilizado por los grandes festivales de música internacionales, la versión 2017 del Paganfest, cuarto año en el que se celebra una edición del evento metalero, se va a desarrollar en dos fines de semana distintos.

La primera fecha quedó agendada para el viernes 17 de noviembre en el Nuevo Rock & Guitarras, (Vicuña Mackenna 1220), jornada en la que los finlandesas de Ensiferum se presentan como cabezas de cartel. Junto a estos, estarán los créditos nacionales Lapsus Dei y Underneath.

La segunda fecha del festival se realizará algunas semanas después -sábado 9 de diciembre– en el mismo recinto ñuñoíno. En esta ocasión, serán los británicos de Alestorm (cuyo último disco, “No Grave But The Sea“, fue publicado sólo en mayo pasado) quienes animarán el mayor espectáculo. Las bandas locales de este día serán ratificadas próximamente.

Las entradas ya se encuentran a la venta mediante sistema Passline y estarán disponibles en tienda The Knife a partir del lunes 31 de julio. Estos son los precios:

Abono (venta limitada): $30.000

Preventa: $20.000

Mismo Día: $25.000