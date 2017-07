Se baja Ratt y se suma Marky Ramone al festival Santiago Rock City

Martes, 11 de Julio de 2017 | 8:56 am | No hay comentarios

Hace unas semanas te contábamos de la adición de L.A. Guns y Ratt al festival Santiago Rock City. Ahora la producción del evento, que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre en el Estadio Monumental, ha anunciado que esta última agrupación se baja del festival por “razones ajenas a la producción”. Los californianos lo especificaron en un escueto comunicado:

“Debido a circunstancias que están fuera de nuestro control, lamentamos anunciar que Ratt no se presentará en STGO Rock City. Esperamos volver pronto a tocar para nuestros fans en Chile”.

Sin embargo, aquella no es la única novedad con el festival, ya que The FanLab anunció en su reemplazo a Marky Ramone. El ex Ramones vuelve luego de tres años, tras su participación en la edición 2014 de Punk Rock Festival.

Con esta última modificación, el festival queda de la siguiente forma por día:

Las entradas para el encuentro continúan disponibles a través de sistema Puntoticket. El detalle de los valores es el siguiente:

ABONOS 2 DÍAS:

Galería: $58.500 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $73.500 (AGOTADO)

Cordillera: $148.500

Cancha Preferencial:​ $180.000​

Océano: ​ $220.000​

Rapa Nui: $435.000

Pase diario 29 de abril:

Galería: $39.000 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $49.000 (AGOTADO)

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial:​ $120.000​

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Silla de Ruedas: $39.000

Pase diario 30 de abril:

Galería: $39.000 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $49.000

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial:​ $120.000​

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Silla de Ruedas: $39.000

Pase diario (ambos días) 15% de descuento BCI

Galería: $33.150 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $41.650

Cordillera: $84.150

Cancha Preferencial:​ $102.000​

Océano: ​ $127.500​

Rapa Nui: $246.500

*Precios incluyen cargo por servicio.