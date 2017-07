Se agota primera preventa del festival We Are One Tour 2017

Proyectado como uno de los eventos relacionados con el punk más llamativos de la temporada, el We Are One Tour Chile tendrá lugar en el Club Blondie el próximo 12 de octubre, jornada para la que ya se agotó la primera preventa.

El evento, que tendrá una nueva edición en suelos nacionales, tiene como objetivo reunir en un solo escenario a nombres fundamentales del hardcore punk, en esta ocasión, a los icónicos Face To Face e Ignite, además de Much The Same, The Fullblast y The Decline.

Las entradas ahora pasan de $20.000 a $25.000 en la segunda preventa, cabe destacar que este descuento es sólo para venta física en efectivo en tiendas Nothing y Voz Propia (Portal Lyon), De La Vida Tattoo (Merced 839) y Parapelos Bar (San Bernardo). Online la venta continúa mediante Passline a un valor de $35.000.