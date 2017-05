Santiago Rock City vende 60.000 entradas y agota dos localidades

Martes, 30 de Mayo de 2017

Para muchas personas, el Santiago Rock City era una oferta que no se podía rechazar. Y es que en menos de una semana, el evento que reunirá en dos jornadas (29 y 30 de septiembre) a The Who, Aerosmith, Def Leppard y Guns N’ Roses en el Estadio Monumental, ya agotó 60.000 de sus tickets disponibles.

Así es, mientras que los abonos para galería ya se encuentran agotados, los pases diarios para ambos días en la misma localidad también se terminaron. Los abonos y las entradas para cancha del día 29 de septiembre, también se encuentran agotados.

El resto de las entradas todavía se pueden comprar a través de sistema Puntoticket. El detalle de los valores es el siguiente:

ABONOS 2 DÍAS:

Galería: $58.500 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $73.500 (AGOTADO)

Cordillera: $148.500

Cancha Preferencial:​ $180.000​

Océano: ​ $220.000​

Rapa Nui: $435.000

Pase diario 29 de abril:

Galería: $39.000 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $49.000 (AGOTADO)

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial:​ $120.000​

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Silla de Ruedas: $39.000

Pase diario 30 de abril:

Galería: $39.000 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $49.000

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial:​ $120.000​

Océano: ​ $150.000​

Rapa Nui: $290.000

Silla de Ruedas: $39.000

Pase diario (ambos días) 15% de descuento BCI

Galería: $33.150 (AGOTADO)

Zona Stgo Rock: $41.650

Cordillera: $84.150

Cancha Preferencial:​ $102.000​

Océano: ​ $127.500​

Rapa Nui: $246.500

*Precios sin cargo por servicio

El festival está organizado de la siguiente manera:

Viernes 29 de septiembre:

Guns N’ Roses

The Who

Sábado 30 de septiembre:

Aerosmith

Def Leppard