Run The Jewels tocó “Panther Like A Panther” y “Down” en Jimmy Kimmel Live!

Viernes, 21 de Julio de 2017 | 1:04 pm | No hay comentarios

Los norteamericanos de Run The Jewels se dirigen indudablemente a formar parte de las listas que incluyen a los mejores discos de la temporada. Y es que con “Run The Jewels 3” (diciembre, 2016), la banda formada por El-P y Killer Mike continúa rompiendo los esquemas que ya habían fracturado con sus dos trabajos anteriores, “Run The Jewels” (2013) y “Run The Jewels 2” (2014).

Para seguir con la promoción del álbum, el dúo llegó al escenario al aire libre de Jimmy Kimmel Live!, donde tocaron dos canciones del registro. La primera, “Panther Like A Panther“, en compañía de la colaboradora original de la canción, Trina, y con una dedicatoria a Chester Bennington, quien tristemente cometió suicidio el día de ayer. El segundo tema interpretado fue “Down“, para el que la icónica compositora norteamericana, Joi, también hizo una aparición.

Puedes ver ambos registros a continuación: