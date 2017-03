Run The Jewels tocó “Legend Has It” en The Tonight Show

Lunes, 20 de Marzo de 2017

Terminando la temporada 2016, el dúo formado por El-P y Killer Mike, Run The Jewels, publicaba su excelente último disco de estudio, “Run The Jewels 3“, un registro que pudo igualar e incluso superar lo hecho por su gran predecesor, “Run The Jewels 2” (2014).

Con el trabajo de promoción en pleno desarrollo, el pasado viernes la banda llegó a los estudios de The Tonight Show -el late de Jimmy Fallon- para tocar una verde versión (día de San Patricio en Estados Unidos) de “Legend Has It” en el programa.

Puedes ver el video de la presentación aquí: