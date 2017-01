Run The Jewels tocó junto a Zack De La Rocha

Viernes, 20 de enero de 2017

Ya está, no hay vuelta atrás: Donald Trump asume hoy como nuevo presidente de Estados Unidos, y el mundo queda en stand by ante los posibles horrores que traerá con su administración el magnate norteamericano.

Es sencillo, la mayor parte del planeta no quiere nada con el empresario, y el circuito de la música se ha investido como la primera manifestación contra aquel. Una pequeña muestra de esto es el show que anoche ofreció Run The Jewels, que subió al Echostage de Washington en compañía de Zach De La Rocha para despotricar en contra de Trump y la clase política.

Los músicos tocaron los dos temas en los que han colaborado, “Close Your Eyes (And Count To Fuck” y “A Report To The Shareholders / Kill Your Masters“, este último parte del excelente nuevo disco de la banda formada por El-P y Killer Mike, “Run The Jewels 3“. Terminando las interpretaciones, Killer Mike remata con un “fuck Ronald Reagan/fuck Donald Trump”, para luego seguir con todo un discurso de reivindicación sobre su país.

Te dejamos con algunos registros del show a continuación:

So my buddy saw Zack de la Roche play with Run the Jewels in DC the night before the inauguration and I’ve never been more jealous. pic.twitter.com/X1rB6e1jKS — happy (@HappyTexans) 20 de enero de 2017