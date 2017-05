Royal Blood tocó “Lights Out” y “Figure It Out” en Jimmy Kimmel Live!

La aplaudida banda británica, Royal Blood, tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo larga duración, “How Did We Get So Dark?“. Será el próximo 16 de junio cuando la dupla formada por Mike Kerr y Ben Thatcher publique al sucesor de “Out Of The Black” (2014).

Con la intención de seguir adelantando parte del material fue que el grupo llegó a los estudios de Jimmy Kimmel Live!, donde tocaron una potentísima versión de “Lights Out“, el primer single de la producción. Además de esto, los europeos también interpretaron “Figure It Out“, de su álbum debut.

Revisa los videos de su presentación aquí: