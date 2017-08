Royal Blood tocó “Lights Out” en Corden

Martes, 15 de Agosto de 2017 | 12:50 pm | No hay comentarios

Los británicos de Royal Blood tuvieron el lanzamiento de su nuevo larga duración hace un dos meses, “How Did We Get So Dark?“, por lo tanto, la aplaudida banda de Mike Kerr y Ben Thatcher se encuentra en pleno trabajo de promoción para el álbum.

Así, con la intención de seguir presentando del material, fue que el grupo llegó a los estudios del The Late Late Show With James Corden, donde tocaron una potentísima versión de “Lights Out“, el primer single de la producción.

Revisa el registro oficial de su actuación aquí: