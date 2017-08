Ronnie Wood reveló haber sufrido cáncer de pulmón

En mayo pasado, el legendario guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, era operado por lo que en ese momento se informaba como una lesión pulmonar, algo que realmente resultó ser un diagnóstico de cáncer de pulmón.

Así lo reveló el músico de 70 años el fin de semana pasado en entrevista con The Daily Mail, afirmando que prefirió enfrentar la enfermedad de forma privada: “Hubo una semana en la que todo fue incierto y podría haber sido el momento de decir adiós. Nunca sabes qué es lo que va a pasar“.

Antes de iniciar el tramo europeo de la gira mundial de la banda, Wood se sometió a un chequeo médico que arrojó estos resultados, los que una semana después determinarían que la enfermedad no se había ramificado a otros órganos por lo que sólo fue necesario extirpar la parte del pulmón dañada: “Si esto hubiese pasado, hubiese sido todo para mí” confesó el compositor.

Wood dejó de fumar el año pasado después de haber mantenido el hábito por más de 50 años, algo que probablemente haya causado la afección. La decisión del también cantante pasó por el nacimiento de sus gemelas nacidas en igualmente en 2016.

El más joven de los autores de “Satisfaction” comenta que no se sometió a quimioterapia porque no quería perder su cabello: “Mi pelo no se iba a ir a ningún lado“. El autor finaliza diciendo que ahora está bien, y que debe controlarse cada tres meses con su médico.

Thank you for all your words of support today ~ I’m feeling great and ready to see you on the road next month 👍🎸🎸🎸https://t.co/qYMWrGpzpp

— Ronnie Wood (@ronniewood) 6 de agosto de 2017