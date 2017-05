Roger Waters tocó “Déjà Vu” en Colbert

Martes, 9 de Mayo de 2017 | 11:18 am | No hay comentarios

Sólo ayer Roger Waters estrenaba el segundo single -“Déjà Vu“- del que será su nuevo larga duración, “Is This The Life We Really Want?“, uno que tendrá su lanzamiento el próximo 2 de junio transformándose en el primer registro de rock realizado por el ex Pink Floyd desde “Amused To Death” (1992).

Pues bien, para presentar el tema en público fue que el legendario músico británico llegó a los estudios del Late Show With Stephen Colbert, donde, acompañado por una completa sección de cuerdas más su banda, tocó una maravillosa versión del tema en cuestión.

Puedes revisar el momento aquí: