Roger Waters revela los detalles de su nuevo disco: “Is This The Life We Really Want?”

Jueves, 20 de Abril de 2017 | 11:48 am | No hay comentarios

Quedan exactamente 43 días para que Roger Waters publique su largamente esperado nuevo disco de estudio, “Is This The Life We Really Want?” -originalmente fijado para salir el 19 de mayo, pero ahora programado para el 2 de junio-, uno que representa el primer trabajo en plan rock del ex Pink Floyd desde el lanzamiento de “Amused To Death” (1992). Recordemos que el músico editó el álbum “Ça Ira” en 2005, sin embargo, aquel se trató íntegramente de una opera.

Con algunos breves adelantos mediante, el legendario compositor ahora compartió más detalles del registro, puntualmente el track listing de aquel, el que incluye 12 canciones grabadas por el productor Nigel Godrich, el eterno colaborador de Radiohead.

Te dejamos con el detalle de los temas a continuación:

Track lising “Is This The Life We Really Want?”:

When We Were Young Déjà Vu The Last Refugee Picture That Broken Bones Is This the Life We Really Want? Bird in a Gale The Most Beautiful Girl Smell the Roses Wait for Her Oceans Apart Part of Me Died