Roger Waters publica nuevo adelanto de su próximo disco: “Is This The Life We Really Want?”

Viernes, 3 de Marzo de 2017 | 9:56 am | No hay comentarios

Para toda nuestra alegría, el regreso discográfico de Roger Waters es uno inminente. Y es que el legendario músico británico tiene programado el lanzamiento de su nuevo álbum, de nombre “Is This The Life We Really Want?“, para el próximo 19 de mayo.

La producción, que llega a exactos 25 años de la publicación del último registro de rock editado por el bajista inglés, “Amused To Death” (1992), ya había tenido un brevísimo adelanto en enero pasado, al que ahora se suma un teaser audiovisual que anticipa un registro cargado a los sonidos de nuestros trabajos favoritos de Pink Floyd.

Puedes revisar el video a continuación: