Roger Waters partió con su “Us + Them Tour”

Lunes, 29 de Mayo de 2017 | 10:31 am | No hay comentarios

Esperando por el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “Is This The Life We Really Want?“–2 de junio-, el viernes pasado Roger Waters comenzó con su Us + Them Tour, el que, marcado por la espectacularidad de los shows ofrecidos por el ex Pink Floyd, se focaliza en la política y particularmente en la figura de Donald Trump (no precisamente para celebrarlo).

Con su tramo norteamericano ya definido, la gira partió el 26 de mayo en Kansas y terminará el 28 de octubre en Vancouver. En su primera escala, el músico inglés tocó canciones de Pink Floyd como “Time“, “Us And Them” o “Comfortably Numb“, además de cinco de sus nuevos temas solistas: “When We Were Young“, “Déjà Vu“, “The Last Refugee“, “Picture That” y “Smell The Roses“.

Puedes revisar el setlist y algunos videos de la presentación aquí:

Setlist:

Breathe (Pink Floyd) One Of These Days (Pink Floyd) Time (Pink Floyd) Breathe (Reprise) (Pink Floyd) The Great Gig In The Sky (Pink Floyd) Welcome To The Machine (Pink Floyd) When We Were Young Déjà Vu The Last Refugee Picture That Wish You Were Here (Pink Floyd) The Happiest Days of Our Lives (Pink Floyd) Another Brick In The Wall Part 2 (Pink Floyd) Another Brick In The Wall Part 3 (Pink Floyd) Dogs (Pink Floyd) Pigs (Three Different Ones) (Pink Floyd) Money (Pink Floyd) Us And Them (Pink Floyd) Smell The Roses Brain Damage (Pink Floyd) Eclipse (Pink Floyd) Vera (Pink Floyd) Bring The Boys Back Home (Pink Floyd) Comfortably Numb (Pink Floyd)