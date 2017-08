Robert Plant anuncia nuevo disco de estudio y estrena canción: “The May Queen”

Tremendas noticias para ir cerrando esta semana. Y es que a tres años de haber publicado su último disco de estudio, el excelente “Lullaby And The Ceaseless Roar” (2014), el legendario Robert Plant acaba de anunciar el lanzamiento del sucesor de aquel.

El nuevo registro del ex Led Zeppelin llegará bajo el nombre de “Carry Fire” el próximo 13 de octubre, convirtiéndose así nada menos que en su décimo primer trabajo como solista. Sobre el álbum mismo, el cantante opina que: “Se trata de intención. Yo respeto y disfruto mis trabajos anteriores, pero en cada momento siento el llamado e incentivo para crear cosas nuevas“.

Ahora bien, el anuncio no llega solo, porque el compositor también liberó el primer single del LP. Puedes escuchar “The May Queen” a continuación: