Ringo Starr publica nueva canción junto a Paul McCartney: “We’re On The Road Again”

Viernes, 28 de Julio de 2017 | 12:07 pm

La carrera del legendario Ringo Starr siempre ha sido una muy productiva en su formato solista (no es necesario enumerar sus logros con The Beatles). Y es que desde fines de los noventa, el músico británico ha editado al menos un disco cada tres años, el último de ellos, “Postcards From Paradise” (2015).

Precisamente para esta temporada se espera la salida del décimo noveno álbum del autor de “With A Little Help From My Friends“. El registro tendrá su lanzamiento el próximo 15 de septiembre bajo el nombre de “Give More Love“, y aquel contará con la colaboración de figuras como la de su inseparable amigo, Jeff Lynne, de Peter Frampton o del mismísimo Paul McCartney.

El otro ex miembro de (Los) Fab Four tendrá participación en dos temas del trabajo, y uno de estos, “We’re On the Road Again“, acaba de ser estrenado. Te invitamos a escuchar el tema a continuación: