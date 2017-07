Revista Metal Hammer publica disco de covers noventeros

Lunes, 31 de Julio de 2017 | 12:03 pm | No hay comentarios

La conocida revista europea, Metal Hammer, acaba de tener un nuevo lanzamiento en música que reúne a varias bandas realizando distintos covers, algo parecido a lo que hizo Korn para la misma editorial cuando el año pasado versionó el clásico de Faith No More, “We Care A Lot“.

El trabajo se titula “Metal Hammer Goes 90s” y en aquel participan grupos como Stone Sour, Hatebreed o Prophets Of Rage versionando canciones de Rage Against The Machine, Sepultura o Public Enemy. Revisa el track listing completo más abajo.

Para poder tener acceso a todo al material hay que suscribirse en Metal Hammer, sin embargo, puedes escuchar algunos temas a continuación:

Stone Sour – Bombtrack (Rage Against The Machine) Halestorm – Fell On Black Days (Soundgarden) Prophets Of Rage – Shut ‘Em Down (live) (Public Enemy) Epica – Replica (Fear Factory) Hatebreed – Refuse/Resist (Sepultura) Powerwolf – Night Crawler (Judas Priest) Enslaved – Jizzlobber (Faith No More) Cult Of Luna – Bodies (Smashing Pumpkins) 36 Crazyfists – We Die Young (Alice In Chains) Fleshgod Apocalypse – Heartwork (Carcass) Whitechapel – Strength Beyond Strength (Pantera) Palm Reader – Bachelorette (Björk) The One Hundred – New Skin (Incubus) Eighteen Visions – March Of The Pigs (Nine Inch Nails) Were I Blind – Enjoy The Silence (Depeche Mode)