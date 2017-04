Revelan cartel del festival We Are One Tour 2017

Miércoles, 5 de Abril de 2017

Esta temporada el punk parece ser uno de los géneros que mayor cantidad de visitas concentrará en nuestro país. Y es que a los conciertos de No Fun It All, Madball, o Mosh Festival, entre otros, ahora se suma un nuevo encuentro del estilo.

Se trata del We Are One Tour, espectáculo internacional que llegará una vez más a Chile el próximo 12 de octubre en un recinto por confirmar, y que reunirá a importantísimas bandas del hardcore punk: los icónicos Face To Face e Ignite, además de Much The Same, The Fullblast y The Decline son los nombres revelados hasta ahora.

Pronto tendremos más información sobre el evento.