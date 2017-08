Registros oficiales de Queens Of The Stone Age tocando “The Way You Used To Do” y “Go With The Flow” en Australia

Viernes, 4 de Agosto de 2017 | 9:31 am | No hay comentarios

Mientras esperamos por el inminente lanzamiento del nuevo disco de Queens Of The Stone Age, “Villains” -fijado para el próximo 25 de agosto-, la banda sigue adelante con la gira de soporte para el mismo trabajo, la que recientemente tuvo un paso por Oceanía.

Puntualmente, el pasado 22 de julio, el grupo ofreció el cuarto concierto de su escala en Australia en el marco del Splendour in the Grass Music Festival. Ahí, los encabezados por Josh Homme tocaron el primer single del álbum, “The Way You Used To Do“, el único tema oficialmente publicado hasta ahora. También incluyeron el clásico “Go With The Flow” en el set.

De estas dos interpretaciones ahora existe un registro profesional en video. Te invitamos a revisar el material a continuación: