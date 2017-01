Registros del primer show de Audioslave en 11 años

Lunes, 23 de enero de 2017 | 9:28 am | No hay comentarios

El viernes pasado se produjo una de las reuniones más esperadas por todos quienes vibran con el rock: por primera vez en doce años, Audioslave se juntó con sus cuatro miembros originales para realizar una presentación en vivo.

El show se dio en el marco del evento Anti-Inaugural Ball, uno que estaba organizado por Prophets Of Rage, banda donde precisamente militan tres de los cuatro ex integrantes del grupo formado en 2001: Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, los que junto a Chris Cornell interpretaron un pequeño set que incluyó los temas “Cochise“, “Like A Stone” y “Show Me How To Live“.

Revisa las tres performances a continuación: