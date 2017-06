Registros del inicio de la gira “Not Dead Yet” de Phil Collins

Luego de permanecer más de seis años alejado de las giras, Phil Collins regresó con su tour, “Not Dead Yet Live”, el pasado viernes 2 de junio. Las nueva aventura del ex Genesis se enmarca en el resumen de sus memorias -el músico publicó una autobiografía en 2016 titulada “Not Dead Yet“- presentando lo mejor de su generoso catálogo de su carrera en solitario más algún otro material, incluidos un par de temas de la banda que compartió con Peter Gabriel.

De esta manera el prolífico artista británico se plantó en el escenario del Echo Arena de Liverpool, donde los momentos más celebrados por el público fueron los de “Follow You Follow Me” (cover de Genesis), “Against All Odds (Take a Look at Me Now)“, “In the Air Tonight” o “You Can’t Hurry Love” (cover de The Supremes).

Puedes revisar algunos registros del concierto a continuación: