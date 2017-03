Registros de “The Call Of Ktulu” y “Welcome Home (Sanitarium)” de Metallica en Copenhague

Ya viene siendo costumbre el hecho de que Metallica suba videos en calidad profesional de sus presentaciones. Gracias a eso, los fans de todo el mundo han podido seguir al cuarteto a través los clips que cuelgan en su canal de YouTube. Actualmente, Metallica se encuentra promocionando “Hardwired… To Self-Destruct” (2016) con el “WorldWired Tour 2017”, gira que los traerá de regreso a nuestro país como cabeza de cartel de Lollapalooza Chile 2017.

Luego de su presentación durante tres noches en Copenhague, Metallica puso a disposición de sus fanáticos los videos completos en vivo de dos tremendas joyas de su discografía: “The Call Of Ktulu” y “Welcome Home (Sanitarium)“, los cuales te dejamos para que revises a continuación: