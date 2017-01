Registro oficial de la presentación de Metallica junto a Lang Lang

Durante la noche de ayer, 18 de enero, Metallica realizó una presentación en el LeSports Center de Beijing, China, para la cual recibió una colaboración bastante particular, nada menos que del reconocido pianista del mismo país oriental, Lang Lang.

El virtuoso compositor chino ya había tocado junto a la banda de California hace dos años, cuando ambos coincidieron en la 56° edición de los Premios Grammy. En esta oportunidad, los músicos se reunieron para tocar una perfecta versión de “One“, el gran clásico de “…And Justice for All” (1988).

Te dejamos con un registro profesional del momento a continuación: