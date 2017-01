Registro completo de Korn en los Maida Vale Studios de la Radio BBC

Después de haber publicado su décimo segundo álbum de estudio en octubre pasado, “The Serenity of Suffering“, Korn sigue adelante con el trabajo de promoción para el mismo.

Con esta intención la banda norteamericana llegó al programa de Daniel P. Carter -The Rock Show With Daniel P. Carter-, en los míticos estudios Maida Vale de la Radio BBC, donde se despacharon versiones de “Insane” y “Rotting In Vain“, además de los cortes, “Coming Undone” -“See You On The Other Side” (2005)- y el clásico, “Here To Stay” -“Untouchables” (2002)-. Escucha el registro más abajo.

Recordemos que Korn tiene agendado su regreso a nuestro país para el próximo 27 de abril con un show en el Teatro Caupolicán.