Registro completo de Dinosaur Jr. en The Strombo Show

Miércoles, 3 de Mayo de 2017 | 12:10 pm | No hay comentarios

En medio de la gira que Dinosaur Jr. está llevando por Canadá para presentar su excelente último disco de estudio, “Give A Glimpse Of What Yer Not“, el grupo hizo una escala en el programa The Strombo Show, un clásico contemporáneo de la radio CBC de ese país.

En formato “living room performance”, J Mascis, Lou Barlow y Murph se despacharon una presentación que cualquier persona con un mínimo gusto por el rock alternativo o las guitarras cargadas al máximo overdrive hubiesen querido ver.

Con miembros de Broken Social Scene, The Strumbellas, y The Beaches como parte del reducido público en la sala, y sumando a Damian Abraham de Fucked Up para tocar “Chunks” (cover de Last Rights que Dinosaur Jr. versionó en 1989), los de Massachusetts incluyeron un set de cuatro canciones: “Fury“, “Goin’ Down“, “Gargoyle” y la mencionada “Chunks”.

Te dejamos con el registro completo de la actuación aquí: