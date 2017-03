Registro completo de Avenged Sevenfold en Rock Show de la BBC Radio 1

Miércoles, 1 de Marzo de 2017

Los norteamericanos de Avenged Sevenfold continúan con la promoción de su más reciente disco de estudio, “The Stage“, el que tuvo su lanzamiento en octubre pasado transformándose en el séptimo larga duración de la banda de metal progresivo.

Es así que el grupo de California llegó a los estudios de la BBC Radio 1 -puntualmente al programa Rock Show With Daniel P. Carter- donde se despacharon versiones de “God Damn” y “The Stage“, además de “Hail To The King” y “Nightmare“.

Te dejamos el audio del registro a continuación: