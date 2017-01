Reeditarán discografía completa de George Harrison en vinilo

Martes, 17 de enero de 2017 | 1:03 pm

El próximo 25 de febrero George Harrison hubiese cumplido 74 años de edad. Es por esto, para celebrar el nacimiento del que fuera uno de los más grandes músicos de la historia completa del rock, es que se ha anunciado la reedición de todo su catálogo como solista en vinilo.

La colección, que integra los doce álbumes de estudio editados por el ex The Beatles, más el disco en vivo, “Live In Japan” (1992), contará con todos los registros remasterizados, además de una serie de imágenes inéditas. La caja incluye:

“Wonderwall Music” (1968)

“Electronic Sound” (1969)

“All Things Must Pass” (1970)

“Living In The Material World” (1973)

“Dark Horse” (1974)

“Extra Texture” (1975)

“Thirty Three & 1/3” (1976)

“George Harrison” (1979)

“Somewhere in England” (1981)

“Gone Troppo” (1982)

“Cloud Nine” (1987)

“Live In Japan” (1992)

“Brainwashed” (2002)