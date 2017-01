Reeditarán banda sonora de “Singles” con material inédito

Jueves, 5 de enero de 2017

La película de culto dirigida por Cameron Crowe en 1992, “Singles“, que trata de la vida de un grupo de solteros que residen en Seattle y que muestra parte de la escena grunge, para la época, al tope de su popularidad, tendrá una reedición de lujo de su banda sonora.

El renovado material se estrenará a propósito del aniversario número 25 de la cinta y de la propia BSO, incluyendo en su colección al disco original remasterizado -donde, claro, participan la mayoría de las bandas que formaron parte del movimiento de Seattle, es decir, Alice In Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Screaming Trees, Mudhoney, Mother Love Bone, Chris Cornell (solo), junto a las apariciones de Jimi Hendrix, Smashing Pumpkins, Paul Westerberg y The Lovemongers– además de una serie de cortes en forma de demos, instrumentales, y un tema inédito, “Touch Me I’m Dick” (el que hace referencia a la canción de Mudhoney, “Touch Me I’m Sick“), interpretado por el grupo ficticio, Citizen Dick, cuyo líder era el personaje de Matt Dillon, y los demás músicos eran los miembros de Pearl Jam.

El álbum tendrá su lanzamiento el próximo 17 de febrero. Te dejamos con su tracklist a continuación:

Tracklist “Singles Soundtrack (Deluxe Edition)”:

Disco 1:

Alice in Chains – Would? Pearl Jam – Breath Chris Cornell – Seasons Paul Westerberg – Dyslexic Heart The Lovemongers – Battle of Evermore Mother Love Bone – Chloe Dancer / Crown of Thorns Soundgarden – Birth Ritual Pearl Jam – State of Love and Trust Mudhoney – Overblown Paul Westerberg – Waiting for Somebody Jimi Hendrix – May This Be Love Screaming Trees – Nearly Lost You The Smashing Pumpkins – Drown

Disco 2:

Citizen Dick – Touch Me I’m Dick Chris Cornell – Nowhere But You Chris Cornell- Spoonman Chris Cornell – Flutter Girl Chris Cornell – Missing Alice in Chains – Would? Alice in Chains – It Ain’t Like That Soundgarden – Birth Ritual Paul Westerberg – Dyslexic Heart Paul Westerberg – Waiting for Somebody Mudhoney – Overblown Truly – Heart and Lungs Blood Circus – Six Foot Under Mike McCready – Singles Blues 1 Paul Westerberg – Blue Heart Paul Westerberg – Lost in Emily’s Woods Chris Cornell – Ferry Boat #3 Chris Cornell – Score Piece #4