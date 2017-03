Recomendaciones y medidas de seguridad para Lollapalooza Chile 2017

Lunes, 27 de Marzo de 2017 | 3:31 pm | No hay comentarios

Quedan sólo cinco días para que la versión 2017 de Lollapalooza Chile sea una realidad. Serán estos 1 y 2 de abril, en el Parque O’Higgins, cuando se realice la séptima edición del certamen a nivel local, una que esta temporada tiene a Metallica, The Strokes, The xx y The Weeknd encabezando su cartel.

Es por lo mismo que la produción del evento anunció las medidas de seguridad y todas las consideraciones que los asistentes deben tener para que la experiencia en los accesos y dentro del festival sea la mejor.

Lo primero que hay que saber al respecto es que el plan de seguridad incluye guardias, controles de acceso, control de incendios, dirección de operaciones y primeros auxilios. Este último ítem contará con cinco puestos de avanzada y asistencia clínica, todos ellos compuestos por camilleros, paramédicos, médicos generales y traumatólogos.

Además de lo anterior, habrá un centro de monitoreo con cámaras de alta definición y visión nocturna en puntos estratégicos.

Recomendaciones generales:

Se recomienda cambiar el ticket por pulsera con anticipación en Lolla Store, ubicada en el quinto piso de Costanera Center de 11:00 a 21:00 Hrs. Los pases diarios generales se entregarán desde el 28 al 31 de marzo también en Lolla Store.

Llegar a los accesos con la pulsera correctamente puesta en la muñeca

Uso de protector solar e hidratación dentro del recinto

Consumo de alimentos en los múltiples stands que están ubicados dentro del parque

Entrega de pulseras:

Se dispondrá un punto de entrega de pulseras en calle Tupper -entre Beaucheff y acceso Tupper- que funcionará el 1 y 2 de abril desde las 10:00 Hrs. hasta las 23:00 Hrs.

Boleterías y Will Call:

La Boletería estará ubicada sobre Av. Viel. ambos días del festival desde las 10:00 Hrs. Hasta las 23:00 Hrs.

Ingreso/Salida:

Las puertas se abrirán a las 12:00 Hrs. y cerrarán a las 23:30 Hrs.

El ingreso es por los accesos de Av. Tupper y Av. Matta, frente al Metro Parque O’Higgins

La salida durante el festival será sólo por el acceso Av. Matta

Al finalizar cada jornada las salidas serán por Av. Tupper, Av. Matta y Rondizzoni

Cierre de calles:

Cierre total avenida Viel

Cierre avenida Tupper, entre Beaucheff y Plaza las Ercillas

El acceso peatonal a Tupper es por calle Beaucheff, esta última no estará cerrada

Rondizzoni sólo​ funcionará como vía de evacuación alternativa, una vez finalice el festival

Transporte público:

Metro de Santiago prestará apoyo para facilitar la llegada y regreso de quienes asistan al festival

Los días 1 y 2 de abril, las líneas 1 y 2 extenderán sus horarios hasta las 00:30 horas

Las boleterías de las estaciones Parque O’Higgins, Rondizzoni y Toesca, funcionarán con horario especial esos días, abriendo hasta las 00:00 Hrs.

Elementos prohibidos:

Armas de cualquier tipo, incluyendo fuegos artificiales o explosivos de cualquier tipo

Sustancias ilícitas o ilegales de cualquier tipo

Monopods, Selfie Sticks y Palo Selfie

Grandes mochilas (mochilas de senderismo, etc)

LayBag (sofá de aire)

Envases de metal y latas de aerosol, incluido protección solar en latas de aerosol

Termos con líquido caliente

Alcohol

Monopatines, scooters o vehículos personales motorizados

Carros, tiendas de campaña y sillas y pisos de cualquier tipo

Coolers

Animales de compañía (a excepción de perros de servicio)

Walkie-Talkies, radios de comunicación, equipos UHF, VHF

Pilas, baterías (sólo las necesarias para cámara de foto o video y adecuadamente instaladas)

Equipos profesionales de fotografía, audio y video. Lentes, zoom, trípodes u otros equipos

Notebooks

Cigarrillos electrónicos, vaporizadores y similares. Encendedores, fósforos

Perfumes

No podrán ingresar vendedores o promotores no autorizados

Elementos permitidos:

Mantas, sábanas, toallas

Sombrillas (sólo de mano)

Protector Solar

Coches de bebé

Cantimplora, camelback y mamaderas plásticas

Anteojos larga vista

Cámara fotográfica de lente fijo

Permitido el ingreso con bicicleta, patines u otros, pero no la circulación en ellos dentro del parque

Mamaderas, colados y comida de bebés

Mochilas pequeñas / medianas

Abrigo, chaquetas, polerones

Maquillaje (excepto elementos considerados como arma blanca)

Desodorante (no en aerosol)

Cargador de celular