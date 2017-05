Rancid anuncia nuevo disco y estrena canción: “Ghost Of A Chance”

Lo último que supimos de Rancid fue su demoledor paso por la versión 2017 del Lollapalooza local. Sin embargo, los (anti) héroes del punk noventero ya tienen todo preparado para la publicación de su nuevo disco de estudio: “Trouble Maker“.

La banda acaba de anunciar que el sucesor de “Honor Is All We Know” (2014) tendrá su lanzamiento el próximo 9 de junio, y que aquel incluye 19 canciones. Puedes revisar el track listing y portada del álbum más abajo.

Pero eso no es todo, porque junto a todo esto también hay música y video. Escucha el primer single del registro, “Ghost Of A Chance“, y ve su clip, a continuación:

Track listing “Trouble Maker”:

Track Fast Ghost Of A Chance Telegraph Avenue An Intimate Close Up Of A Street Punk Trouble Maker Where I’m Going Buddy Farewell Lola Blue All American Neighborhood Bovver Rock And Roll Make It Out Alive Molly Make Up Your Mind I Got Them Blues Again Beauty Of The Pool Hall Say Goodbye To Our Heroes I Kept A Promise Cold Cold Blood This Is Not The End We Arrived On Time Go On Rise Up