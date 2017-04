Radiohead tocó “Where I End and You Begin” por primera vez en 9 años

Jueves, 6 de Abril de 2017 | 11:42 am | No hay comentarios

Radiohead ha convertido en una sana costumbre desempolvar temas joya con más de diez años dentro de su catálogo para incluirlos en los sets de la gira que da soporte a su excelente último disco, “A Moon Shaped Pool“, publicado hace casi un año.

Ya había pasado previamente con canciones como “Let Down” o de forma más reciente con “The Tourist“. Ahora, el turno fue de “Where I End and You Begin“, el maravilloso quinto corte de “Hail To The Thief” (2003), uno que no había sido interpretado por la banda en nueve temporadas.

Puedes revisar dos registros del momento a continuación: