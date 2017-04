Radiohead tocó “These Are My Twisted Words” por primera vez en 5 años y debutó en vivo “Glass Eyes”

Martes, 11 de Abril de 2017 | 10:11 am | No hay comentarios

Así es, Radiohead volvió a desempolvar temas de su catálogo pasado para incluirlos en los sets de la gira que están llevando actualmente por Norteamérica. Eso sí, la banda no fue muy atrás en su carrera para la oportunidad -como sí ocurrió de forma reciente cuando tocaron “The Tourist” o “Where I End And You Begin“-, sino más bien tomó una canción un poco más fresca dentro de su historia, el single publicado en 2009, “These Are My Twisted Words“.

Mientras esto pasó el viernes 8 de abril en Seattle, una noche después, en Portland, el grupo interpretó por primera vez en vivo el corte, “Glass Eyes“, parte de su excelente último disco, “A Moon Shaped Pool“, trabajo por el que precisamente están realizando el tour.

Puedes ver registros de ambos momentos a continuación: