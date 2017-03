Radiohead tocó “The Tourist” por primera vez en nueve años

Luego de hacer una pausa por algo más de tiempo que lo que duró el invierno en el hemisferio norte, la noche de ayer, Radiohead retomó el tour que da soporte a su excelente último disco de estudio, “A Moon Shaped Pool“, publicado hace casi un año.

Para la ocasión, que tuvo lugar en Miami, la banda completó un set que incluyó canciones de prácticamente toda su discografía, resaltando, obviamente, el álbum que tiene como singles a “Burn The Witch” y “Daydreaming“. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la jornada llegó con la interpretación de “The Tourist” -“OK Computer” (1997)-, tema que no había sido tocado por los británicos desde 2008, o sea, hace nueve temporadas.

Además de lo anterior, el grupo también entregó performances de “Morning Bell” y “I Might Be Wrong“, las que no aparecían en sus sets en vivo desde 2010 y 2012, respectivamente.

Te dejamos un par de videos de la actuación aquí:

