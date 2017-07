Queens Of The Stone Age publica tercer teaser de su próximo disco: “Villains”

Miércoles, 12 de Julio de 2017 | 3:13 pm | No hay comentarios

Hace una semana y media, Queens Of The Stone Age publicaba un nuevo adelanto de su esperadísimo séptimo disco de estudio,”Villains“, uno cuya fecha de lanzamiento está señalada para el próximo 25 de agosto.

En este video, la banda anticipaba brevemente un nuevo corte del álbum después de que el primer single de aquel, “The Way You Used To Do“, ya hubiese sido presentado. Para seguir revelando detalles de la canción, y junto con la promoción de su tour mundial, el grupo publicó un video bajo el nombre de “Here. We. Come“, donde se puede escuchar casi un minuto más del movido tema.

Revisa el material aquí: