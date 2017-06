Queens Of The Stone Age publica nuevo teaser de su próximo disco: “Villains”

Viernes, 30 de Junio de 2017 | 3:41 pm | No hay comentarios

Queens Of The Stone Age continúa entregando pistas de cómo será su nuevo disco de estudio, “Villains“, uno que tiene agendada su fecha de lanzamiento para el próximo 25 de agosto. Y es que luego de haber estrenado el primer single del álbum, “The Way You Used To Do“, y de adelantar parte del propio a través de un teaser, los de California acaban de compartir un anticipo más en este mismo formato.

En sus treinta segundos de duración, el registro va presentando distintas imágenes de los miembros del grupo en el estudio de grabación, mientras en el fondo se puede escuchar una melodía de un corte bien punk sonando.

Puedes ver el clip a continuación: