Queens Of The Stone Age publica el primer adelanto de su nuevo disco

Martes, 13 de Junio de 2017 | 2:06 pm | No hay comentarios

Luego de haber confirmado que su nuevo álbum ya se encuentra listo, el día de hoy Queens Of The Stone Age comenzó a dar muestras concretas sobre cómo se viene el sucesor del excelente “Like Clockwork” (2013).

Y es que en el sitio web de la banda apareció una muy enigmática gráfica interactiva con la forma de un televisor antiguo. En el mismo, se puede ir girando la perilla para pasar por las nueve señales disponibles, sin embargo, el único canal que se ve es el número uno. En aquel se abre un video con una imagen en blanco y negro donde van apareciendo los integrantes del grupo mientras en el fondo suena una inquietante melodía junto a una afligida voz que repetidamente dice “gold”.

¿Qué podríamos concluir de todo esto? Lo más lógico sería pensar que cada una de las señales representa a una canción del álbum (nueve en total), y que sus adelantos irán siendo revelados antes de que los norteamericanos publiquen el primer single del registro, el que tendrá su aparición a fines de junio.

De momento, te dejamos con el “canal 1” a continuación: