Queens Of The Stone Age confirmó que su nuevo álbum ya está mezclado y armado

Lunes, 24 de Abril de 2017

El regreso de Queens Of The Stone Age es inminente. Y es que luego de que Josh Homme adelantara los detalles del nuevo álbum de la banda, la misma acaba de confirmar que el proceso de mezcla para el sucesor de “Like Clockwork” (2013) ya está completo.

A través de una foto publicada en Instagram, donde los autores de “No One Knows” aparecen muy satisfechos en el estudio de grabación de Lurssen Mastering en California, el grupo dio a entender que sólo es cosa de tiempo para que podamos escuchar su nueva música.

An album just got mixed… #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #troyvanleeuwen @mister_theodore #lurssenmastering #jontheodore #michaelshuman @troyvanleeuwen @queensofthestoneage Una publicación compartida de Arthur-Left Front Door Records (@arthur_lfdr) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 11:23 PDT