Queens Of The Stone Age anuncia nuevo disco: “Villains”

Miércoles, 14 de Junio de 2017 | 12:21 pm

El día de ayer, Queens Of The Stone Age nos preparó de la manera más extraña posible para el anuncio que se acaba de realizar, uno que desde hace mucho tiempo todos estábamos esperando. Y es que la banda por fin reveló los detalles de su nuevo disco de estudio, el que llegará a cuatro años de la salida del excelente, “Like Clockwork” (2013).

Aunque la fecha de lanzamiento aún no se confirma, el séptimo larga duración de los autores de “No One Knows” se titulará “Villains“, y será producido íntegramente por Mark Ronson. La información fue entregada a través de un divertido video en el que los miembros del grupo son sometidos a un detector de mentiras para averiguar los datos del álbum.

En el minuto 1:57 del clip, se puede escuchar parte del que será el primer single de la producción, “Feet Don’t Fail Me“, seguido por Josh Homme diciendo que Michael Shuman es su compañero favorito dentro de la banda (lo que es mentira según el polígrafo).

Por otro lado, también es muy posible que la canción, “Villains Of Circumstance“, una que Homme estrenó hace un par de años, también sea incluida en el disco.