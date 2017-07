Publicarán nueva colección de David Bowie: “A New Career In A New Town (1977 – 1982)”

Miércoles, 12 de Julio de 2017 | 2:45 pm | No hay comentarios

Una nueva colección de David Bowie está lista para salir. Se trata del box set, “A New Career In A New Town“, una producción que recogerá los trabajos que el fallecido artista británico realizó entre 1977 y 1982, una de sus etapas más brillantes considerando que en ese período el autor de “Space Oddity” compuso la Trilogía de Berlín.

Precisamente los tres álbumes que componen este grupo – “Low” (1977), “Heroes” (1977) y “Lodger” (1979)-, todos producidos por Brian Eno, estarán en esta nueva caja, además de su enorme LP sucesor, “Scary Monsters (And Super Creeps)“, y más. En total serán 13 discos lo que serán parte de la edición, incluyendo material inédito y en vivo. Puedes revisar el detalle de aquellos más abajo.

La colección tendrá su lanzamiento el próximo 29 de septiembre, y a continuación puedes escuchar su primer adelanto, una versión extendida del corte “The Beauty And The Beast” (“Heroes”):

“A New Career In A New Town”:

Low (remasterizado) (1 LP)

Heroes (remastered) (1 LP)

EP “Heroes (remasterizado)*

Stage (remasterizado) (2 LP)*

Stage (2017) (remasterizado) (3 LP)

Lodger (remasterizado) (1 LP)

Lodger (Mezcla 2017 de Tony Visconti ) (1 LP)*

) (1 LP)* Scary Monsters (And Super Creeps) (1LP)

Re:Call 3 (Singles y Lados-B) (remasterizado) (2 LP)*

*Material nunca antes lanzado

Track listing “Re:Call 3”:

Disco 1:

Heroes Beauty And The Beast (Versión extendida) Breaking Glass (Versión de single australiano) Yassassin D.J. Alabama Song Space Oddity (Versión de 1979) Ashes To Ashes Fashion Scary Monsters (And Super Creeps) Crystal Japan Under Pressure (David Bowie y Queen)

Disco 2

Baal’s Hymn Remembering Marie A. Ballad Of The Adventurers The Drowned Girl The Dirty Song Cat People (Putting Out Fire) (Versión del soundtrack) Peace On Earth/Little Drummer Boy (David Bowie y Bing Crosby)